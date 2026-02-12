Love Story recensione | una serie luminosa e patinata sull' amore di JFK Jr e Carolyn Bessette

Love Story - John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la miniserie Disney+, è una riflessione sull'ossessione mediatica capace di avvelenare un amore leggendario e tragico. Di sigarette e di t-shirt bianche. Di fotografie e di jeans a vita alta. Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette è una grande serie. Di più, è la ri-costruzione di un mondo (non) così lontano da sembrare cristallizzato nel tempo e nello spazio. Per diametro e portata scenica (e portata storica), in un folgorante accavallamento tra politica e pop culture. Visti i toni, e visto il materiale, non sarebbe potuto essere altrimenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Love Story, recensione: una serie luminosa e patinata sull'amore di JFK Jr. e Carolyn BessettePop culture, riflettori e una serie in cui voler vivere: Love Story - John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la miniserie su Disney+, è una riflessione sull'ossessione mediatica capace di avvelenare ... movieplayer.it

