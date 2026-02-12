Love Story recensione | una serie luminosa e patinata sull' amore di JFK Jr e Carolyn Bessette
Love Story - John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la miniserie Disney+, è una riflessione sull'ossessione mediatica capace di avvelenare un amore leggendario e tragico. Di sigarette e di t-shirt bianche. Di fotografie e di jeans a vita alta. Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette è una grande serie. Di più, è la ri-costruzione di un mondo (non) così lontano da sembrare cristallizzato nel tempo e nello spazio. Per diametro e portata scenica (e portata storica), in un folgorante accavallamento tra politica e pop culture. Visti i toni, e visto il materiale, non sarebbe potuto essere altrimenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Love Story | Ryan Murphy svela il trailer della serie su JFK Jr. e Carolyn Bessette
Ryan Murphy ha pubblicato il trailer di "Love Story", la nuova serie che racconta la storia di John F.
La premiere di Love Story riporta Carolyn Bessette e JFK Jr. al centro del mondo
La premiere di Love Story si è svolta alla Carnegie Hall, portando sul palco Carolyn Bessette e JFK Jr.
