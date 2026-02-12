Love Story - John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la miniserie Disney+, è una riflessione sull'ossessione mediatica capace di avvelenare un amore leggendario e tragico. Di sigarette e di t-shirt bianche. Di fotografie e di jeans a vita alta. Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette è una grande serie. Di più, è la ri-costruzione di un mondo (non) così lontano da sembrare cristallizzato nel tempo e nello spazio. Per diametro e portata scenica (e portata storica), in un folgorante accavallamento tra politica e pop culture. Visti i toni, e visto il materiale, non sarebbe potuto essere altrimenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Love Story, recensione: una serie luminosa e patinata sull'amore di JFK Jr. e Carolyn Bessette

Approfondimenti su Love Story

Ryan Murphy ha pubblicato il trailer di “Love Story”, la nuova serie che racconta la storia di John F.

La premiere di Love Story si è svolta alla Carnegie Hall, portando sul palco Carolyn Bessette e JFK Jr.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Love Story

Argomenti discussi: Love me, Love me, recensione: da Wattpad allo schermo un film pieno di cliché; In Heated Rivalry c’è una love story ancora migliore di quella dei protagonisti; What’s Love?, le curiosità del film con Lily James ed Emma Thompson; Die My Love – La recensione.

Love Story, recensione: una serie luminosa e patinata sull'amore di JFK Jr. e Carolyn BessettePop culture, riflettori e una serie in cui voler vivere: Love Story - John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, la miniserie su Disney+, è una riflessione sull'ossessione mediatica capace di avvelenare ... movieplayer.it

Love Story #OnThisDay 290 years ago, on 12th February 1736, Maria Theresa and Franz Stephan were married in a magnificent ceremony at the Augustinian Church. This rare royal love match would later shape the powerful Habsburg-Lorraine dynasty. - facebook.com facebook

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sarà disponibile dal 13 Febbraio in esclusiva su #DisneyPlus. x.com