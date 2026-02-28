Il guardaroba da intellettuale è l' ultima tendenza

L'ultima tendenza nel mondo della moda è il guardaroba da intellettuale, dove il pensiero si riflette anche nell'abbigliamento. Il movimento poetcore rappresenta questa svolta, combinando uno stile colto e borghese con un tocco moderno. Si nota un interesse crescente per capi che richiamano un’immagine riflessiva e raffinata, mantenendo però un’estetica attuale.

I l pensiero torna al centro. Anche nell'outfit. Il poetcore intercetta proprio questo desiderio: una moda colta, borghese nel dna ma aggiornata nello stile. Un'estetica di tendenza che si presta soprattutto al look da ufficio: non la solita uniforme che conosciamo a menadito, ma un nuovo modo di vestire alla scrivania. La divisa da lavoro si rinnova per la Primavera Estate 2026, pur restando fedele a se stessa. Parole chiave, eleganza e rigore. Come le pagine di un libro ben scritto, il guardaroba segue pedissequamente una trama inedita fatta di accenti romantici accostati a capi sobri e minimali.