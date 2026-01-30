Margot Robbie guardaroba in tempesta | aspettando Cime Tempestose lancia la tendenza tudor

Margot Robbie si prepara a interpretare Catherine in Cime Tempestose, in uscita il 12 febbraio 2026. La star sta già facendo parlare di sé con un guardaroba in perfetta linea con il periodo tudor, tra capi in stile storico e look ricercati. L’attrice si sta immergendo nel ruolo, anticipando l’attesa per il nuovo film con un look che fa discutere.

S tile in burrasca. Mentre l’uscita di Cime Tempestose si avvicina, in programma per il 12 febbraio 2026, Margot Robbie sta ufficialmente entrando nel personaggio di Catherine. Il press tour del nuovo progetto diretto da Emerald Fennell, ispirato liberamente al romanzo di Emily Brontë, diventa così un esercizio di method dressing raffinato e narrativo, in cui ogni abito è un’estensione psicologica del ruolo da lei interpretato. Margot Robbie è una visione gotico-romantica sul red carpet di “Cime tempestose” X Guidata dallo stylist Andrew Mukamal, Robbie sta reinterpretando l’estetica vittoriana con un approccio contemporaneo: tormentata ma sensuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

