Referendum e suppletive insieme | il Governo fissa le date e sblocca il dossier caregiver
Il Consiglio dei ministri ha annunciato le date per il referendum sulla giustizia e le elezioni suppletive, approvando contestualmente un disegno di legge dedicato ai caregiver familiari. L’atto ufficializza il calendario elettorale e apre un percorso normativo importante per il sostegno alle famiglie. Le decisioni rappresentano un passo significativo nel panorama politico e sociale italiano, con effetti che interesseranno diversi settori dell’amministrazione pubblica.
Roma - Il Consiglio dei ministri stabilisce il calendario del referendum sulla giustizia e delle elezioni suppletive, dando il via libera anche a un atteso disegno di legge sui caregiver familiari. Il Consiglio dei ministri ha definito il calendario delle prossime consultazioni elettorali, indicando domenica 22 e lunedì 23 marzo come giornate dedicate al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. La scelta, maturata nel corso della riunione a Palazzo Chigi, consente di concentrare in un’unica tornata più appuntamenti, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e ottimizzare l’organizzazione del voto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
