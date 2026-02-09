Report caso Esperia Dettori | No finanziatori occulti ecco i documenti

Questa settimana, Report ha dedicato un servizio al canale Esperia, molto attivo nella campagna per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia. Nel servizio, l’autorevole giornalista Dettori ha smentito le voci sui finanziatori occulti, mostrando i documenti che dimostrano la trasparenza del canale. La puntata ha fatto luce su come Esperia si sia distinta nel panorama mediatico senza nascondere le proprie fonti di finanziamento.

(Adnkronos) – I riflettori di Report si sono accesi su Esperia, canale media dedicato alla politica e all'attualità, molto attivo nella campagna per il Sì in vista del referendum sulla riforma della giustizia. Il progetto editoriale, cresciuto rapidamente sui social con oltre 1,5 milioni di like su TikTok e 130mila follower su Instagram in meno di un anno, e` finito sotto la lente del programma di Rai3 per interrogativi legati alla proprietà e all'origine dei finanziamenti. A intervenire e` ora Pietro Francesco Dettori, che ha scelto di parlare con l'Adnkronos per chiarire l'assetto societario di Esperia.

