Il Giuramento di 803 neo finanzieri a Bari | la suggestiva cerimonia nella Legione Allievi

A Bari, nella piazza D'Armi della Legione Allievi, si è svolta la cerimonia di giuramento di 803 neo finanzieri che hanno promesso fedeltà alla Repubblica durante un evento ufficiale. La cerimonia ha coinvolto le nuove reclute in un momento formale e simbolico, che ha visto la partecipazione di autorità e membri della comunità locale.

Hanno giurato fedeltà alla Repubblica gli 803 neo finanzieri protagonisti della cerimonia svoltasi a Bari, nella piazza D'Armi della Legione Allievi. L'appuntamento ha visto la presenza dell'ispettore degli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, il generale di Corpo d'Armata Vito.