Bene giuramento allievi agenti ma dev' essere un inizio

L’addestramento di 450 nuovi allievi agenti presso la Scuola di Trieste rappresenta un passo importante, ma non deve essere considerato un punto di arrivo. Secondo Lorenzo Tamaro, segretario regionale del Sap, si tratta di un inizio, una prima fase di rafforzamento delle forze di sicurezza. Questo investimento nella formazione è fondamentale, ma è necessario proseguire con continuità per garantire competenza e professionalità nel tempo.

"Una boccata d'ossigeno, ma dev'essere solo l'inizio", è questo il commento di Lorenzo Tamaro, segretario regionale del Sap, in merito alla formazione di 450 neo-agenti da parte della Scuola allievi agenti di Trieste (nel 2025 sono stati formati a Trieste 350 + 450 allievi). Per il segretario.

