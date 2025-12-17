Al Ducale, gli infermieri neo laureati hanno prestato il loro giuramento, mentre si sono esibiti in dimostrazioni pratiche di manovre salva vita. L'evento, organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara, mira a promuovere la preparazione e la consapevolezza sulle tecniche di emergenza tra i futuri professionisti sanitari.

Dimostrazione delle manovre salvavita e il giuramento degli infermieri neo laureati. L’ Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Massa Carrara ha organizzato per oggi – dalle 16 alle 17.30 – un pomeriggio ricco di attività a Palazzo Ducale, nella sala della Resistenza. "Gli infermieri hanno sempre avuto a cuore la salute pubblica, ci sono e ci saranno in futuro per i cittadini – dice il presidente dell’Ordine, Luca Fialdini –. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa promossa in occasione delle festività natalizie per diffondere tra i cittadini la conoscenza delle manovre salvavita: semplici gesti che tutti possono imparare per contribuire al sistema di emergenza. Lanazione.it

Lezione sulle manovre salva vita. Infermieri in cattedra al Ducale con il giuramento dei neo laureati - Sono 33 gli studenti che hanno concluso il corso nel 2025 al Polo didattico di via Risorgimento. msn.com