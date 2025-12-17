Lezione sulle manovre salva vita Infermieri in cattedra al Ducale con il giuramento dei neo laureati
Al Ducale, gli infermieri neo laureati hanno prestato il loro giuramento, mentre si sono esibiti in dimostrazioni pratiche di manovre salva vita. L'evento, organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Massa Carrara, mira a promuovere la preparazione e la consapevolezza sulle tecniche di emergenza tra i futuri professionisti sanitari.
Dimostrazione delle manovre salvavita e il giuramento degli infermieri neo laureati. L’ Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Massa Carrara ha organizzato per oggi – dalle 16 alle 17.30 – un pomeriggio ricco di attività a Palazzo Ducale, nella sala della Resistenza. "Gli infermieri hanno sempre avuto a cuore la salute pubblica, ci sono e ci saranno in futuro per i cittadini – dice il presidente dell’Ordine, Luca Fialdini –. Si tratta della seconda edizione dell’iniziativa promossa in occasione delle festività natalizie per diffondere tra i cittadini la conoscenza delle manovre salvavita: semplici gesti che tutti possono imparare per contribuire al sistema di emergenza. Lanazione.it
Lezione sulle manovre salva vita. Infermieri in cattedra al Ducale con il giuramento dei neo laureati - Sono 33 gli studenti che hanno concluso il corso nel 2025 al Polo didattico di via Risorgimento. msn.com
