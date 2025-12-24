Addio ad Antonio Sudati Il pugile-muratore silenzioso

È venuto a mancare Antonio Sudati, noto pugile degli anni Sessanta e anche muratore. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e semplicità, caratteristiche di un’epoca in cui lo sport e il lavoro si integravano nella quotidianità. La scomparsa di Sudati lascia un vuoto nel mondo dello sport e tra chi lo ha conosciuto, ricordandolo come un professionista discreto e rispettato.

Cordoglio per la scomparsa di Antonio Sudati, pugile professionista negli anni Sessanta, esempio di sportivo d'altri tempi. Il "pugile silenzioso", così qualcuno lo definisce in riva all'Adda, ricordando la sua incredibile tenacia, ma anche umiltà e capacità di rimanere con i piedi per terra. Classe 1937, Antonio Sudati è diventato pugile professionista nei pesi mosca nel 1961, dividendo la sua attività sportiva con il lavoro di muratore. Residente a Regona Inferiore, ha iniziato a lavorare in edilizia a soli 10 anni. A 18 ha scoperto la "nobile arte", il pugilato e, dopo giornate massacranti in cantiere, non rinunciava all'allenamento: raggiungeva la palestra di Cremona in bicicletta o in treno durante l'inverno.

Addio a Sudati, era il pugile ‘silenzioso’ - A Regona lo chiamavano «il pugile silenzioso», perché non si è mai vantato del suo passato sul ring da professionista. laprovinciacr.it

