Il generale Vannacci a Sanremo cosa succede davanti all’Ariston con la famosa

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo, davanti all’ingresso dell’Ariston si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Il generale Vannacci è stato presente in via ufficiale, mentre si svolgeva l’evento musicale, creando un momento di discussione tra i presenti. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico e i partecipanti, trasformandosi in un fatto di cronaca.

L’attesa per la quarta serata del Festival di Sanremo si è trasformata in un piccolo caso politico proprio davanti all’ingresso del teatro simbolo della kermesse. A pochi passi dal red carpet, tra troupe televisive e curiosi in cerca di uno scatto, si è consumato un confronto inatteso che ha acceso immediatamente l’attenzione di cronisti e passanti. Protagonista della scena è stato Roberto Vannacci, europarlamentare eletto con la Lega e oggi fuoriuscito per guidare il suo nuovo movimento Futuro nazionale, arrivato all’Ariston per assistere alla serata delle cover. Mentre si intratteneva con i giornalisti prima di entrare in sala, il generale è stato improvvisamente interrotto da una voce femminile proveniente dalla fila per l’ingresso in platea. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sanremo 2026, clamoroso all'Ariston: il generale Vannacci...Seconda trasferta consecutiva al Festival di Sanremo per il generale Roberto Vannacci.

Vannacci a Sanremo: il generale tra platea dell’Ariston e impegni politici in LiguriaTrasferta a Sanremo per il generale Roberto Vannacci, atteso nella città dei fiori a partire da domani 26 febbraio.

Speciale Sanremo 2026: chi vince secondo gli astri Pronostici, transiti e favoriti – EP.04

Altri aggiornamenti su Vannacci.

Temi più discussi: Vannacci passa all'Esn, il gruppo più piccolo e più a destra del Parlamento Ue; Teatro sold out per il generale Vannacci, la nuova rockstar della politica; Umberto Fusco segue Roberto Vannacci in Futuro nazionale: Faremo una politica di centrodestra; Vannacci in platea a Sanremo? La Rai dice nessun invito ufficiale ma il generale è già nella cittadina ligure. Il governatore Bucci: Se lo incontro? Gli dico 'benvenuto in Liguria' come dico a tutti.

Vannacci a Sanremo mentre a Marghera partono le prove del nuovo partito: «Vogliamo recuperare chi non va più a votare»MESTRE - Roberto Vannacci all'Ariston con la moglie per il festival della canzone italiana («I biglietti me li ha gentilmente offerti un amico»), i suoi adepti in un bar a ... ilgazzettino.it

Vannacci in platea a Sanremo? La Rai dice nessun invito ufficiale ma il generale è già nella cittadina ligure. Il governatore Bucci: Se lo incontro? Gli dico ...Il generale è già nella cittadina ligure ma la Rai nega inviti ufficiali. Bucci: Se lo incontro gli dico benvenuto in Liguria ... ilfattoquotidiano.it

Il cosiddetto "effetto Vannacci" sul centro-destra è ancora in corso: chi perde consenso. E come sta l'opposizione - facebook.com facebook

Vannacci annuncia il suo ingresso nel gruppo “Europa delle Nazioni Sovrane”: “Passaggio coerente con il percorso di Futuro Nazionale” dlvr.it/TRCX32 x.com