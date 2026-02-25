Sanremo 2026 clamoroso all' Ariston | il generale Vannacci

Seconda trasferta consecutiva al Festival di Sanremo per il generale Roberto Vannacci. A quanto si apprende il leader di Futuro Nazionale, sarà infatti nella città dei fiori già domani, giovedì 26 febbraio, e poi ospite del Festival, la sera del 27. "Sono invitato - ha confermato all'Adnkronos - e sarò in platea per guardarmi lo spettacolo ". Vannacci avrà in città poi alcuni incontri politici nell'ambito della regione Liguria. Intanto il generale ha incontrato a Roma i tre deputati del suo partito, Futuro nazionale. Una cena ieri sera, martedì 24 febbraio, e una riunione mattutina in un albergo sono serviti a fare "il punto della situazione dopo le prime due settimane di vita" della nuova forza politica fondata dall'ex vicesegretario della Lega. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

