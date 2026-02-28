Il futuro di Warner Bros dopo il ritiro di Netflix e i nodi della politica Usa

Da cms.ilmanifesto.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha deciso di non procedere con l'acquisto di Warner BrosDiscovery, sorprendendo il settore dell'intrattenimento. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambiamento significativo nelle strategie di mercato delle due aziende. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa scelta o ai piani futuri delle società coinvolte.

Studios I Ceo della piattaforma non hanno rilanciato, Paramount pronta all'acquisizione. Ora rischiano le reti Hbo e Cnn Studios I Ceo della piattaforma non hanno rilanciato, Paramount pronta all'acquisizione. Ora rischiano le reti Hbo e Cnn Con un colpo di scena inaspettato, Netflix sceglie di non rilanciare sull’acquisto della WarnerBrosDiscovery. In una dichiarazione congiunta, i co-CEO della piattaforma Ted Sarandos e Greg Peters ne hanno fatto una semplice questione di costi: «Siamo sempre stati degli acquirenti disciplinati e il prezzo necessario per essere competitivi con l’attuale offerta di Paramount Skydance non è più attraente». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

il futuro di warner bros dopo il ritiro di netflix e i nodi della politica usa
© Cms.ilmanifesto.it - Il futuro di Warner Bros dopo il ritiro di Netflix e i nodi della politica Usa

Netflix e Warner Bros, i sindacati reagiscono all'acquisizione: "Grande preoccupazione per il futuro"I portavoce degli attori e sceneggiatori americani hanno condiviso la propria reazione alla notizia dell'accordo che stravolgerà il mondo di...

Leggi anche: Netflix, l’acquisto di Warner Bros scuote il cinema Usa: timore di tagli a posti e sale

Scorrendo puoi consultare contenuti correlati.

Temi più discussi: Il futuro di Warner Bros dopo il ritiro di Netflix e i nodi della politica Usa; Acquisizione Warner Bros, Paramount batte Netflix; James Cameron la tocca piano e dice che la fusione Warner-Netflix sarebbe disastrosa; Colpo di scena: Netflix rinuncia e Warner Bros va alla Paramount.

il futuro di warnerParamount si prende Warner Bros, Netflix molla la presaParamount Skydance Psky è uscito vittorioso dalla guerra di offerte per Warner Bros. Discovery Wbd dopo che Netflix ha dichiarato che non avrebbe eguagliato l'ultima offerta della società guidata da ... milanofinanza.it

Netflix rinuncia a Warner Bros.: Paramount rilanciaL’offerta ostile guidata da David Ellison convince Warner Bros. Discovery, che la definisce superiore e interamente cash. tomshw.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.