il futuro di warner bros dopo il ritiro di netflix e i nodi della politica usa

Netflix ha deciso di non procedere con l'acquisto di Warner BrosDiscovery, sorprendendo il settore dell'intrattenimento. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un cambiamento significativo nelle strategie di mercato delle due aziende. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni di questa scelta o ai piani futuri delle società coinvolte.

Studios I Ceo della piattaforma non hanno rilanciato, Paramount pronta all'acquisizione. Ora rischiano le reti Hbo e Cnn Studios I Ceo della piattaforma non hanno rilanciato, Paramount pronta all'acquisizione. Ora rischiano le reti Hbo e Cnn Con un colpo di scena inaspettato, Netflix sceglie di non rilanciare sull’acquisto della WarnerBrosDiscovery. In una dichiarazione congiunta, i co-CEO della piattaforma Ted Sarandos e Greg Peters ne hanno fatto una semplice questione di costi: «Siamo sempre stati degli acquirenti disciplinati e il prezzo necessario per essere competitivi con l’attuale offerta di Paramount Skydance non è più attraente». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Netflix e Warner Bros, i sindacati reagiscono all'acquisizione: "Grande preoccupazione per il futuro"I portavoce degli attori e sceneggiatori americani hanno condiviso la propria reazione alla notizia dell'accordo che stravolgerà il mondo di...

Leggi anche: Netflix, l’acquisto di Warner Bros scuote il cinema Usa: timore di tagli a posti e sale

Paramount si prende Warner Bros, Netflix molla la presaParamount Skydance Psky è uscito vittorioso dalla guerra di offerte per Warner Bros. Discovery Wbd dopo che Netflix ha dichiarato che non avrebbe eguagliato l'ultima offerta della società guidata da ... milanofinanza.it

Netflix rinuncia a Warner Bros.: Paramount rilanciaL’offerta ostile guidata da David Ellison convince Warner Bros. Discovery, che la definisce superiore e interamente cash. tomshw.it

Paramount ha già pagato a Netflix 2,8 miliardi di dollari per rescindere il contratto con Warner Bros. Si prevede che Paramount annuncerà l'acquisizione di Warner Bros. più tardi oggi. - facebook.com facebook

Paramount annuncia l'acquisto di Warner Bros. Dopo il passo indietro di Netflix. Le nozze sono state sancite da un accordo da 31 dollari per azione su tutta la società, inclusa Cnn #ANSA x.com