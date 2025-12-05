Netflix e Warner Bros i sindacati reagiscono all' acquisizione | Grande preoccupazione per il futuro

I portavoce degli attori e sceneggiatori americani hanno condiviso la propria reazione alla notizia dell'accordo che stravolgerà il mondo di Hollywood. L'acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix ha suscitato numerose reazioni da parte dei professionisti del settore, tra cui quelle dei sindacati degli attori e degli sceneggiatori. L'accordo non sembra aver suscitato grande entusiasmo e i portavoce di WGA e SAG-AFTRA hanno condiviso dei comunicati in cui condividono preoccupazioni e perplessità. La posizione di SAG-AFTRA Il sindacato degli attori americani ha deciso di non prendere una posizione ufficiale, pur ribadendo che quanto accaduto solleva numerose domande serie che devono ricevere risposta da parte della leadership degli studios. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

