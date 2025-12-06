Netflix l’acquisto di Warner Bros scuote il cinema Usa | timore di tagli a posti e sale

(Adnkronos) – L'acquisto per 83 miliardi di dollari di Warner Bros. Discovery da parte di Netflix scuote Hollywood che teme in prospettiva tagli ai posti di lavoro, chiusure di sale cinematografiche e ripercussioni sulle produzioni. Il colosso dello streaming via internet integrerà gli Studios di Warner, lo streamer Hbo Max e gli archivi di film . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

