Silvana Armani presenta la sua prima collezione di alta moda a Parigi, portando un vento diverso tra le sfilate di questa stagione. Dopo la scomparsa dello stilista, sua nonna, sceglie di puntare sulla sobrietà e sulla misura, lasciando da parte gli eccessi e i barocchismi. La collezione si distingue per uno stile più controllato, ricco di riferimenti alla memoria e lontano dalle esagerazioni, con un’eleganza che punta su gesti semplici e consapevoli.

Tra eccessi e barocchismi, tra citazioni classiche e voli pindarici, arriva la collezione di Armani Privè firmata da Silvana Armani, la nipote dello stilista scomparso lo scorso settembre, ad affermare il controllo e rifuggire inutili spettacolarizzazioni, scegliendo la strada opposta: quella dei gesti misurati, consapevoli, eleganti. C’è molta attesa nel parterre e tanta emozione nel backstage e alla fine ciò che emerge è la cifra di una collezione che si colloca in un territorio di raffinata continuità, pur avanzando una sottile ridefinizione del linguaggio armaniano, in un esercizio di equilibrio tra memporia e progetto, forma e identità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alta moda Parigi: Armani Privé tra memoria e sottrazione nella prima collezione di Silvana Armani

Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Privé senza lo zio.

Silvana Armani a Parigi presenta la sua prima collezione senza lo zio.

