Il thriller che ha conquistato tutti avrà un seguito | cosa sappiamo su Una di famiglia 2

Sequel in arrivo: “Una di famiglia 2”. Dopo il successo del primo film, questa seconda parte promette di approfondire ulteriormente la storia, mantenendo lo stile intenso e coinvolgente. Sebbene i dettagli siano ancora riservati, si prevede un proseguimento fedele al tono del primo capitolo, con una narrazione accurata e riflessiva. Restano da scoprire le novità che questo seguito porterà ai fan e agli appassionati del genere.

Una di famiglia non è stato solo un thriller psicologico di successo, ma un vero caso cinematografico capace di sorprendere pubblico e industria. In poco più di due settimane dall’uscita, il film ha incassato 133 milioni di dollari nel mondo, con 75,7 milioni solo in Nord America, a fronte di un budget di circa 35 milioni. Un risultato che ha spinto Lionsgate a confermare rapidamente la realizzazione di un sequel, proseguendo la storia della protagonista Millie. Il nuovo capitolo si intitolerà The Housemaid’s Secret e sarà l’adattamento del secondo romanzo della trilogia bestseller firmata da Freida McFadden – Nella casa dei segreti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

