Condannato per sette omicidi era in turno al pronto soccorso di Merate | sospeso

Un uomo condannato in appello a 17 anni e 3 mesi per sette omicidi era in servizio al pronto soccorso del Mandic di Merate. Al momento delle notizie, il personale sanitario ha sospeso il suo incarico. La vicenda riguarda un individuo che, nonostante la condanna, lavorava presso il reparto di emergenza dell'ospedale.

Operava come "gettonista" tramite cooperativa al Mandic. L'ASST di Lecco lo ha fermato non appena appresa la notizia. Bertolaso: "Decisione a tutela dei pazienti e del personale" Condannato in appello a 17 anni e 3 mesi per omicidio volontario, era in turno al pronto soccorso del Mandic. Quando la notizia è emersa, l'ASST di Lecco lo ha sospeso immediatamente. Il medico è Vincenzo Campanile, 53 anni, anestesista rianimatore di Monfalcone (Gorizia), arrivato a Merate tramite una cooperativa esterna per coprire i turni del 24 e 25 febbraio. La storia giudiziaria di Campanile è lunga e controversa. I fatti al centro dei processi risalgono al periodo compreso tra il 2014 e il 2018 e riguardano decessi di pazienti anziani assistiti durante interventi domiciliari del 118 a Trieste. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

