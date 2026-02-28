Il Der Klassiker può decidere la Bundesliga 2025 2026 | le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bayern Monaco e dove vederla

Il prossimo fine settimana si gioca il Der Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, una partita valida per la ventiquattresima giornata della Bundesliga 20252026. La sfida tra le due squadre è tra le più attese della stagione e può influenzare significativamente la classifica di campionato. La partita si terrà in uno stadio di grande capienza e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Gara valida per la ventiquattresima giornata della Bundesliga 20252026. Il Der Klassiker non si smentisce mai e anche in questa stagione mette in palio punti pesanti per la corsa al titolo per le due storiche rivali che stanno battagliando. Borussia Dortmund vs Bayern Monaco si giocherà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.30 presso il Signal Iduna Park. BORUSSIA DORTMUND vs BAYERN MONACO: COME PREPARANO LE DUE SQUADRE IL DER KLASSIKER I padroni di casa si presentano a questa grande sfida con il morale a terra per l'eliminazione dal playoff di Champions League per mano dell'Atalanta che ha saputo rimontare lo svantaggio dell'andata. La speranza è che la squadra di Kovac possa ritrovare l'orgoglio, perché ci sarà bisogno di una prestazione di carattere per recuperare gli otto punti di svantaggio.