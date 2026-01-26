Borussia Dortmund-Inter ottava giornata Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match tra Borussia Dortmund e Inter, valido per l’ottava giornata della Champions League 20252026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Dopo tre sconfitte consecutive, i nerazzurri devono vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione diretta agli ottavi. La gara si svolgerà secondo il programma ufficiale e sarà visibile su canali e piattaforme autorizzate. Ecco le probabili formazioni e tutte le informazioni utili per seguire l’incontro.

Gara valida per l'ottava giornata di Champions League 20252026. Le ultime tre sconfitte consecutive hanno reso molto difficile la qualificazione diretta agli ottavi per i nerazzurri che dovranno accontentarsi dei playoff, obiettivo che sarà matematico anche per i tedeschi con una vittoria. Borussia Dortmund si giocherà mercoledì 28 gennaio 2026 alle ore 21 presso il Signal Iduna Park. BORUSSIA DORTMUND-INTER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi sono già certi di partecipare ai playoff, considerando il -2 dall'ottavo posto e i risultati che probabilmente arriveranno dagli altri campi. Nelle ultime due giornate la squadra di ha ottenuto soltanto un punto, pareggiando 2-2 con il Bodo Glimt, e perdendo contro il Tottenham.

