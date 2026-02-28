Borussia Dortmund vs Bayern Monaco | il Der Klassiker può decidere la Bundesliga 2025 2026

Nella ventiquattresima giornata della Bundesliga 20252026, si affrontano Borussia Dortmund e Bayern Monaco nel classico tedesco. La partita, nota come Der Klassiker, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del campionato e potrebbe influenzare significativamente la lotta al titolo. Entrambe le squadre si presentano con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la classifica. La sfida si svolge in un clima di grande attesa e tensione.

Gara valida per la ventiquattresima giornata della Bundesliga 20252026. Il Der Klassiker non si smentisce mai e anche in questa stagione mette in palio punti pesanti per la corsa al titolo per le due storiche rivali che stanno battagliando. Borussia Dortmund vs Bayern Monaco si giocherà sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.30 presso il Signal Iduna Park. BORUSSIA DORTMUND vs BAYERN MONACO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si presentano a questa grande sfida con il morale a terra per l'eliminazione dal playoff di Champions League per mano dell'Atalanta che ha saputo rimontare lo svantaggio dell'andata. La speranza è che la squadra di Kovac possa ritrovare l'orgoglio, perché ci sarà bisogno di una prestazione di carattere per recuperare gli otto punti di svantaggio.

Risultati Bundesliga, il Borussia Dortmund risponde a Bayern Monaco e Lipsia. Successo anche dell’Amburgo che accende la zona salvezza!Il Borussia Dortmund era chiamato a reagire dopo le goleade di Bayern Monaco e RB Lipsia della giornata di ieri, che avevano aumentato la pressione...

Borussia Dortmund-Bayern Monaco (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl sabato sera del 24esimo turno di Bundesliga si chiude con il Klassiker numero 114 della storia tra il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco.

BVB vs. FC Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund gegen FCB im Topspiel der Bundesliga im TV und Livestream?Klassiker in der Bundesliga! Borussia Dortmund empfängt im Topspiel heute den FC Bayern München. Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Stream. spox.com

Il Milan cerca un grande centravanti sul mercato in vista della prossima stagione. La Gazzetta dello Sport scrive che il primo nome sulla lista dei rossoneri è quello di Serhou Guirassy. In alternativa al franco-guineano del Borussia Dortmund, il Milan ripens - facebook.com facebook

Altra avversaria tedesca per l'Atalanta in Champions League Dopo aver eliminato il Borussia Dortmund la Dea affronterà il Bayern Monaco La squadra di Palladino riuscirà a fare l'impresa anche agli Ottavi di Finale #Atalanta #ChampionsLeag x.com