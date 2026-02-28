Il Comune di Parabiago ha avanzato la richiesta di co-intitolare la scuola primaria di Villastanza alla maestra Santina. La decisione riguarda un gesto simbolico che onora il nome di una figura molto nota tra gli abitanti, apprezzata da generazioni di studenti e scolari. La proposta viene presentata ufficialmente il 28 febbraio 2026, con l’obiettivo di rendere omaggio alla memoria della maestra.

Parabiago, 28 febbraio 2026 – Per generazioni di scolari e studenti è stata la ‘’maestra Santina’’. Nata a Villastanza, frazione di Parabiago, nel 1928, figlia di un calzolaio che per arrotondare faceva anche la guardia giurata e di una ex operaia di filanda, Santina Travaini è scomparsa nel 2017. L’amministrazione di Parabiago ha formalmente avanzato alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Via IV Novembre“ la richiesta di sottoporre al consiglio d’istituto la proposta di co-intitolare a Eugenio e Santina Travaini la primaria di via Olona, a Villastanza. La scuola oggi porta il nome del solo Eugenio Travaini, fratello di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Comune di Parabiago chiede di co-intitolare la primaria di Villastanza alla maestra Santina

Il VI municipio contro il Comune: "Non vogliono intitolare il parco alle donne vittime di violenza"Polemica a distanza tra il presidente delle Torri, Nicola Franco, e l'assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio C’è chi grida al...

Parabiago, il panettone ai 4 cioccolati di Matteo Cunsolo dedicato alla Cooperativa La RuotaParabiago, 15 dicembre 2025 – Anche per questo Natale la solidarietà sposa la dolcezza.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: La proposta del Comune di Parabiago: Intitolare la primaria Eugenio Travaini anche alla sorella Santina; Acqua sempre più buona e sicura a Parabiago: sono in corso lavori di modernizzazione degli impianti idrici; Parabiago, lavori al Quarto Binario: riapre ad ottobre il sottopasso di via Matteotti; Eventi segnalati dai Comuni.

Sarà riaperto il prossimo ottobre il sottopasso di via Matteotti a ParabiagoLo illustra il Comune di Parabiago in queste ore: dopo il recente incontro operativo svoltosi tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e l’Amministrazione comunale ... settenews.it

Acqua sempre più buona e sicura a Parabiago: sono in corso lavori di modernizzazione degli impiantiIl Comune di Parabiago, in collaborazione con Gruppo CAP, ha reso noto in queste ore che sono in corso alcuni interventi di potenziamento e modernizzazione degl ... settenews.it

10 FEBBRAIO – GIORNO DEL RICORDO In occasione del Giorno del Ricordo, istituito dalla Legge n. 92 del 30 marzo 2004, il Comune di Parabiago – Assessorato alla Cultura – propone l’iniziativa “Il ricordo di chi c’era”. Poesie e letture di manoscritti co - facebook.com facebook