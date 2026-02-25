Il VI municipio contro il Comune | Non vogliono intitolare il parco alle donne vittime di violenza

Polemica a distanza tra il presidente delle Torri, Nicola Franco, e l'assessore alla Cultura di Roma, Massimiliano Smeriglio C’è chi grida al complotto e chi dice che c’è stato un errore di fondo. Nuova polemica a distanza tra il VI municipio, l’unico a guida centrodestra, e il Comune di Roma. A scatenare la polemica è stata la bocciatura, da parte della commissione Toponomastica capitolina, della richiesta di intitolare il parco di via del Fosso Scilicino, a Villaggio Prenestino, alle donne vittime di violenza. Il consiglio del VI municipio delle Torri aveva votato un atto richiesto dagli studenti dell’I.C. Villaggio Prenestino, dal comitato di quartiere e dall'associazione culturale Arco, per intitolare il parco di via del Fosso Scilicino alle donne vittime di violenza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai poveri alle donne vittime di violenza, fino ai detenuti: il messaggio del vescovo per Natale“L’augurio natalizio quest’anno parte da uno sguardo ai volti dei poveri che riconosciamo nel Presepe e che ci rimandano ai volti, tanti, troppi, dei...

La truffa porta a porta: chiede soldi per le donne vittime di violenza, il Comune: “Non aprite”A Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, segnalato un uomo che chiederebbe soldi per le donne vittime di violenza a nome del Comune.

Temi più discussi: Contrasto alla violenza di genere, nel VI Municipio di Roma nasce il primo Bosco Rosso; Referendum, affissione manifesti e luoghi per lo svolgimento dei comizi elettorali; Roma parco Carlo Tufilli, ecco il Bosco rosso contro la violenza di genere. Arianna Meloni: Un tassello della nostra strategia; Crisi politica a Ostia, il centrodestra occupa il municipio contro l'area sosta per senza dimora.

Roma parco Carlo Tufilli, ecco il «Bosco rosso» contro la violenza di genere. Arianna Meloni: «Un tassello della nostra strategia»A Torre Angela con il presidente del VI Municipio Franco, il prefetto Giannini, don Coluccia e la responsabile della segreteria di FdI. Il parco dopo la riqualificazione sarà dotato di videosorveglian ... roma.corriere.it

VI Municipio: al via l’iniziativa L’Arte contro il femminicidioSarà allestita in diversi luoghi culturali del VI Municipio la manifestazione itinerante L’Arte contro il femminicidio, organizzata dalle biblioteche comunali, l’Aimo, Rete la Fenice e Collettivo ... romatoday.it

L’intervento del municipio in collaborazione con il comune per restituire al quartiere la sua vocazione originaria - facebook.com facebook