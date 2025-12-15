Parabiago il panettone ai 4 cioccolati di Matteo Cunsolo dedicato alla Cooperativa La Ruota

A Parabiago, per il Natale 2025, Matteo Cunsolo lancia un panettone ai 4 cioccolati, destinando metà dei ricavi alla cooperativa La Ruota. La dolcezza si unisce alla solidarietà, sostenendo chi è in difficoltà e rafforzando il legame tra tradizione e impegno sociale nel territorio.

© Ilgiorno.it - Parabiago, il panettone ai 4 cioccolati di Matteo Cunsolo dedicato alla Cooperativa La Ruota Parabiago, 15 dicembre 2025 – Anche per questo Natale la solidarietà sposa la dolcezza. Matteo Cunsolo, panificatore de 'La Panetteria' di Parabiago (in provincia di Milano), presidente dell'Associazione Panificatori Confcommercio di Milano e Province, presidente Richemont Club Italia e socio di Pomona Ibiza, donerà metà del ricavato delle vendite del suo panettone ai 4 cioccolati alla cooperativa La Ruota di Parabiago, impegnata nell'assistenza delle persone più deboli, come minori in difficoltà, disabili, prima infanzia. Il panettone ai 4 cioccolati. Il panettone ai 4 cioccolati è fondente, bianco, al latte e ruby, dai sentori fruttati. Ilgiorno.it PANETTONE con PERE e CIOCCOLATO: la ricetta del Pastry Chef Andrea Tortora! Parabiago, Matteo Cunsolo dedica il Panettone ai 4 cioccolati alla Cooperativa La Ruota - Metà del ricavato delle vendite andrà all'Associazione che aiuta e presta servizi di assistenza alle persone più deboli milano, 15 dicembre 2020