Il Como respira aria di Champions | il Lecce scappa con Coulibaly ma poi viene travolto 3-1

Il Como ha vinto 4-1 contro il Lecce in una partita valida per il campionato di calcio. Nel primo tempo, Coulibaly ha segnato per il Lecce al 13', ma il Como ha risposto con Douvikas all'18' e Rodriguez al 35'. Nel finale di primo tempo, il Como ha segnato ancora e nel secondo tempo ha chiuso la partita con un altro gol.

Como-Lecce 4-1 Marcatori: 13' pt Coulibaly (L), 18' pt Douvikas (C), 35' pt Rodriguez (C), 44' pt Kempf (C) Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramon (1' st Diego Carlos), Kempf, Moreno; Perrone (20' st Sergi Roberto), Da Cunha; Vojvoda (20' st Paz), Caqueret, Jesus Rodriguez (39' st Diao); Douvikas (32' st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Valle, Goldaniga, Lahdo, Kuhn, Smolcic. All.: Fabregas. Lecce (3-5-2): Falcone; Ndaba (1' st Pierotti), Siebert, Tiago Gabriel (39' st Jean); Gallo, Coulibaly, Ramadani, Gandelman (14' st Ngom), Danilo Veiga; Banda (28' st Sottil), Cheddira (14' st Stulic).