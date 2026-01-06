Il Como conquista una vittoria importante a Pisa, battendo i padroni di casa 3-0 all'Arena Garibaldi. Con questa terza vittoria consecutiva, i biancoblù rafforzano la propria posizione in classifica e mantengono vive le speranze di qualificazione europea, dimostrando continuità e determinazione nel corso della stagione.

AGI - Il Como espugna anche l' Arena Garibaldi e centra la terza vittoria consecutiva: 3-0 al Pisa, con i lariani che continuano a sognare un posto in Europa. Decidono la doppietta di Anastasios Douvikas e un gol di Maximo Perrone. La formazione ospite prova a partire subito forte, costruendo la prima occasione al 4' con Nico Paz, la cui conclusione su schema da corner viene respinta da Semper. Quattro minuti più tardi i nerazzurri vanno vicini alla rete del vantaggio con Tramoni che, su assist di Nzola, sfiora il palo con un insidioso destro. Intorno alla mezz'ora il Como torna a farsi vedere in avanti, mentre al 41' Nzola sciupa una buona opportunità in area di rigore. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Como vince a Pisa (3-0) e respira aria di Europa

Leggi anche: A Fiumicino si respira “Aria di Festa” con il mercatino artigianale e tante iniziative

Leggi anche: Si respira aria di Design. Mamma Santissima che Fiera

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La squadra del tecnico spagnolo espugna Pisa: i lariani sono quarti; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); Kalulu-Yildiz, la Juve vince 2-0 a Pisa e si porta a un punto dalla vetta; Serie A: il Como vince di rigore, Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma terminano 1-1.

Serie A: il Como vince a Pisa 3-0 - 0, gol di Perrone e doppietta Douvikas Il Pisa gioca una buon gara per oltre un’ora, ma si sgretola dopo lo svantaggio e fallisce con Nzola una ghiotta opportunità per riaprire ... ansa.it