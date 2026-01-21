Il Qarabag fa una rimonta epica e vede i playoff di Champions League | e inguaia anche il Napoli
Il Qarabag ha concluso la partita contro l'Eintracht Francoforte con una rimonta nel finale, avvicinandosi alla qualificazione ai playoff della Champions League. La vittoria rappresenta un risultato importante per il club azero e ha anche conseguenze per le altre squadre coinvolte, tra cui il Napoli. Questa prestazione evidenzia la determinazione del Qarabag nel percorso qualificatorio e il valore delle sfide in questa fase della competizione.
