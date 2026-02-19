cuore bruciato arrivato in un blocco di ghiaccio e usato lo stesso gli errori sul trapianto del bimbo

Quando il team di cardiochirurgia del Monaldi ha aperto il contenitore per il trasporto del cuore destinato a Domenico, l’organo era “in un blocco di ghiaccio“. Ma a quel punto non si poteva più tornare indietro. Iniziano via via ad emergere i dettagli dell’indagine interna compiuta dall’ospedale napoletano sul caso del bimbo di due anni di Nola, dalle modalità di conservazione a quello che è successo in sala operatoria. L’indagine interna del Monaldi Mentre un Comitato di esperti ha stabilito che il piccolo Domenico non potrebbe sopravvivere a un nuovo trapianto, i verbali dell’inchiesta interna del Monaldi ripercorrono le fasi che hanno portato a “bruciare” il cuore trasportato dall’ospedale di Bolzano a Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa mattina si sono aperte nuove polemiche sulla vicenda del trapianto di cuore a un bambino di due anni.

Francesco Petruzzi, l'avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato

Il bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza

La vicenda del bambino di Nola, consumatasi tra le mura dell'ospedale Monaldi di Napoli, rappresenta una delle pagine più drammatiche e sconcertanti della

