Forza Italia critica duramente la giunta Giglioli, sottolineando che il centro e il territorio di San Miniato sono segnati dall’incuria e dai problemi irrisolti. L’attacco si basa sulle promesse fatte nel documento unico di programmazione dell’amministrazione, riguardanti i progetti strategici per la città, che secondo il partito non sono stati adeguatamente realizzati. La polemica si concentra sulla gestione complessiva e sui risultati ottenuti finora.

"Un territorio martoriato e umiliato dall’incuria". Parole durissime. Forza Italia non fa sconti alla giunta Giglioli e attacca partendo dalle promesse contenute nel documento unico di programmazione dell’amministrazione: i progetti strategici per San Miniato. "Siamo di fronte a un misto di arroganza istituzionale e totale distacco dalla realtà – attaccano gli azzurri –. Questa non è una programmazione". Sotto la lente tutti i guai con cui il territorio sta facendo i conti. A partire dalle frane e dai lavori che, secondo Forza Italia, non decollano. Partendo da un punto centrale. "L’agonia del centro storico e la vergogna del Cencione – dice ancora il coordinamento di Forza Italia –: parlare di nuovi parcheggi e porte d’accesso mentre il cuore della città è ostaggio della frana del Cencione da anni è pura follia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centro, il territorio e tanti guai: "Una città umiliata dall’incuria"

Leggi anche: Furgone sospetto in centro città, scatta il blitz: trovata droga, spacciatore nei guai

Città umiliata in Norvegia quando Rodri vede il rosso2026-01-20 21:36:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: La brutta settimana del Manchester...

Tutti gli aggiornamenti su centro.

Discussioni sull' argomento Il centro, il territorio e tanti guai: Una città umiliata dall’incuria; Genova, sicurezza e sviluppo del centro storico: confronto tra istituzioni e territorio; La Presidenza Ebtt incontra il Centro Servizi di Firenze; Como, controllo del territorio in città, passeggiava per il centro storico con in tasca 13 grammi di droga, sanzionato dalla Polizia di Stato di Como. - Questura di Como | Polizia di Stato.

Anche questa stasera #Arisa ha rimesso la qualità al centro della musica. #FestivalDiSanremo - facebook.com facebook

Tragico #incidente nel pomeriggio nel centro di #Milano, dove un #tram è deragliato finendo contro un palazzo. Due morti e decine di feriti, alcuni di loro sono gravi. Ancora incerte le cause, si indaga per omicidio colposo x.com