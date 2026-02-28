Arriva nella cittadina la gara podistica del trofeo "Otto Comuni". Ci saranno modifiche alla viabilità. Domani Portomaggiore sarà tappa della storica corsa podistica alla sua 50 esima edizione. "Otto Comuni" è un appuntamento podistico su strada suddiviso in sei tappe complessive, che da anni vanta di una partecipazione massiccia. La manifestazione è promossa da Uisp comitato di Ferrara, con il patrocinio dei comuni ospitanti, quali Tresignana, Voghiera, Copparo, Comacchio, Portomaggiore e Codigoro. La corsa podistica, quest’anno alla sua 50 esima edizione, è iniziata lo scorso 11 gennaio con tappa a Formignana, e terminerà il 29 marzo con la tappa di Mezzogoro, dove saranno premiati gli atleti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il centro ’chiude’ per i podisti di Otto Comuni

