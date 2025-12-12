Otto comuni uniscono le loro forze per creare “Identità stabiane”, un comitato di associazioni dedicato alla promozione di aziende, eventi, cultura e tradizioni locali. L'iniziativa coinvolge Agerola, Casola, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità, puntando a valorizzare il patrimonio condiviso e rafforzare il senso di identità territoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nasce “Identità stabiane”, comitato di associazioni per promuovere aziende, eventi, cultura e tradizioni in otto comuni: Agerola, Casola, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Pimonte, Sant’Antonio Abate e Santa Maria La Carità. I promotori sono associazione Antica Necropoli di Stabia, AssoDiporto, condotta Slow Food Penisola Sorrentina e Capri, consorzio produttori Penisola Sorrentina Dop, fondazione Monti Lattari, comitato Borgo Antico di Stabia e Cento per Stabia. Le sette associazioni fondatrici hanno scelto quale presidente e coordinatrice Luisa Del Sorbo, amministratrice della società By Tourist e manager di Stabia Main Port: “ Un comitato aperto, a cui possono iscriversi tutte le associazioni dotate di certificazione antimafia e Durc, con un curriculum in cui si illustri l’operatività degli ultimi due anni – illustra Del Sorbo – Grande professionalità, etica e un forte legame con il nostro territorio di origine: sono queste le caratteristiche necessarie per far parte della squadra”. Anteprima24.it

Otto comuni insieme per "Identità stabiane"

