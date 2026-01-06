Politicamente Scorretto minori e scenari globali | una puntata che scuote coscienze e confini

Il 7 gennaio, dalle 14.30 alle 15.30, su Radio Onda Verde, andrà in onda una puntata di Politicamente Scorretto dedicata ai minori e agli scenari globali. Un approfondimento che invita alla riflessione sulle questioni più delicate e attuali, affrontando temi che coinvolgono politiche, diritti e responsabilità a livello internazionale. Segui la diretta per un’analisi sobria e puntuale di temi che riguardano il futuro delle nuove generazioni.

Mercoledì 7 gennaio, dalle 14.30 alle 15.30, in diretta su Radio Onda Verde (98 MHz), fastnewsplatform.uk, PianaTV canale 185 DGT e Telitalia canale 79 DGT. Una puntata intensa, destinata a far discutere e riflettere. “Politicamente Scorretto” torna in onda con uno degli appuntamenti più densi della stagione, mettendo a confronto due temi che solo in apparenza sembrano lontani: la tutela dei minori e i nuovi equilibri geopolitici internazionali. Un’ora di approfondimento che intreccia diritti, responsabilità e dinamiche globali, nel segno di un’informazione che rifiuta le semplificazioni. Minori, educazione e giustizia: il caso “La famiglia del bosco”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Politicamente Scorretto, minori e scenari globali: una puntata che scuote coscienze e confini Leggi anche: Il presepe di Capocastello: una chiocciola nella mangiatoia che scuote le coscienze Leggi anche: Checco Zalone rimane politicamente scorretto (ma forse un po’ meno) La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Con tutto il rispetto politicamente scorretto ché nemmeno Checco Zalone, vuoto è anche certo meridionalismo che gira e gira attorno al problema del Sud senza mai atterrare - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.