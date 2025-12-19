Napoli Milan Allegri nel mirino dei partenopei | la dura nota del club il giorno dopo il match

Dopo la sfida di Supercoppa tra Napoli e Milan, le tensioni si intensificano. Il club partenopeo ha diffuso una dura nota contro Allegri, accusandolo di aver rivolto pesanti insulti a Oriali durante il match. L’episodio ha scatenato accese polemiche, alimentando un clima di scontro che va oltre il risultato sportivo, e mette in discussione il rispetto e la sportività tra le due squadre.

© Calcionews24.com - Napoli Milan, Allegri nel mirino dei partenopei: la dura nota del club il giorno dopo il match Napoli Milan, il duro comunicato dei partenopei contro Allegri. Il tecnico rossonero avrebbe insultato pesantemente Oriali durante il match La semifinale di Supercoppa tra Napoli Milan lascia strascichi pesanti che vanno ben oltre il risultato del campo. La sconfitta rossonera per due reti non è infatti l’unico elemento a rendere amara la serata del club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com Leggi anche: Milan-Napoli, il cuore del big match: Allegri e Conte si ritrovano dopo 12 anni Leggi anche: Roma Napoli: vittoria cruciale per il primato dei partenopei, il big match dell’Olimpico decide la vetta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Allegri: “Napoli arrabbiato, Conte in questi momenti di difficoltà...”. Su Leao, Fofana e mercato...; Bartesaghi cresce grazie a Allegri e convince tutti al Milan: l'esterno è finito nel mirino di un top club inglese; Nuova idea di mercato del Milan: nel mirino l'eroe del momento; Obiettivo finale per il Milan, Allegri “Col Napoli gara complicata”. Tensione durante Napoli – Milan, il club azzurro si scaglia contro Allegri: nota durissima - A far discutere è il comunicato ufficiale pubblicato dalla SSC Napoli contro il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri. spaziomilan.it

Perché Conte e Allegri non si sono stretti la mano alla fine di Napoli-Milan di Supercoppa: “Cose di campo” - Milan di Supercoppa si chiude tra nervi scoperti e polemiche: Conte e Allegri non si salutano al termine della semifinale ... fanpage.it

Il Napoli attacca Allegri: “Aggressione fuori controllo a Lele Oriali davanti a decine di persone” - All’indomani della semifinale di Supercoppa vinta sul Milan, il Napoli ha diffuso un comunicato durissimo contro Massimiliano Allegri, auspicando che vengano presi provvedimenti nei confronti del ... fanpage.it

Adrien Rabiot piuttosto seccato nel post partita di Napoli-Milan. Secondo il francese gli arbitraggi in questo avvio di stagione sarebbero stati piuttosto deludenti. #Tuttosport #NapoliMilan #Rabiot - facebook.com facebook

Napoli-Milan, Conte: "Abbiamo fatto una gara tosta, volevamo questa finale" #SkySport #NapoliMilan #Napoli #Conte #SupercoppaItaliana x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.