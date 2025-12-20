Guida non arbitra il Napoli ma arbitra le partite delle squadre in lotta col Napoli per lo scudetto? Il quotidiano La Verità (diretto da Maurizio Belpietro) con Giorgio Gandola scrive dell’arbitro Marco Guida – di Pompei – balzato agli onori delle cronache per aver detto che non avrebbe diretto le partite del Napoli per continuare a condurre una vita tranquilla. Dichiarazioni poi in parte smentite ma il succo è rimasto. Anche perché scrive La Verità che sarebbe dovuto essere lui l’arbitro della finale di Supercoppa di lunedì sera ma poiché a giocarla sarà il Napoli, allora al suo posto è stato chiaro il fischietto Colombo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Guida non arbitra il Napoli ma arbitra le partite delle squadre in lotta col Napoli per lo scudetto. È l’Italia

Leggi anche: Stile TV – La Coppa Italia è un fastidio, ma non si può dire, le squadre in lotta per lo Scudetto

Leggi anche: Bisoli sulla lotta Scudetto: «Il Napoli è la favorita, ma attenzione a queste tre squadre»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Supercoppa italiana: Rocchi pensa a Guida per la finale, ma solo se non ci sarà il Napoli; Ravezzani: “Guida arbitro in finale solo se non c’è il Napoli? Spero in smentita, sarebbe…”; CorSport - È già polemica per l'arbitro della finale di Supercoppa. Rocchi pensa a Guida, ma solo senza il Napoli; Alle 18:00 Genoa-, tutto quello che c'è da sapere.

Supercoppa, Guida arbitro della finale solo senza il Napoli: la designazione “alternativa” infiamma il web - Secondo il Corsport finale di Supercoppa Italiana affidata a Guida soltanto se il Napoli non batterà il Milan in semifinale: l'arbitro dichiarò di non voler dirigere gli azzurri ... sport.virgilio.it