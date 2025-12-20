Guida non arbitra il Napoli ma arbitra le partite delle squadre in lotta col Napoli per lo scudetto È l’Italia
Guida non arbitra il Napoli ma arbitra le partite delle squadre in lotta col Napoli per lo scudetto? Il quotidiano La Verità (diretto da Maurizio Belpietro) con Giorgio Gandola scrive dell’arbitro Marco Guida – di Pompei – balzato agli onori delle cronache per aver detto che non avrebbe diretto le partite del Napoli per continuare a condurre una vita tranquilla. Dichiarazioni poi in parte smentite ma il succo è rimasto. Anche perché scrive La Verità che sarebbe dovuto essere lui l’arbitro della finale di Supercoppa di lunedì sera ma poiché a giocarla sarà il Napoli, allora al suo posto è stato chiaro il fischietto Colombo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
