Il Carnevale entra negli hotel l’accoglienza diventa mostra fotografica

Il Carnevale di Sciacca ha recentemente fatto il suo ingresso negli hotel della zona, portando con sé un’atmosfera di festa e colore. Le strutture ricettive hanno allestito esposizioni fotografiche dedicate alle tradizioni carnevalesche, creando un percorso visivo per gli ospiti che visitano le strutture. Questa iniziativa ha coinvolto diverse strutture della città, offrendo un’interpretazione diversa della celebre manifestazione.

Il Carnevale di Sciacca nelle scorse settimane ha varcato la soglia delle strutture ricettive, trasformando l’accoglienza in un’esperienza culturale immersiva. “Check-in nella storia del Carnevale di Sciacca” è l’iniziativa che ha visto le reception e gli spazi comuni di hotel e B&B cittadini diventare gallerie fotografiche diffuse. Il progetto è curato dall’associazione L’AltraSciacca, in collaborazione con Futuris, Record Eventi e il Comune di Sciacca. L’obiettivo è offrire ai turisti un benvenuto che vada oltre il semplice soggiorno, permettendo loro di respirare l’atmosfera della festa fin dal primo istante. Attraverso l’esposizione di scatti storici provenienti dalle passate edizioni di “SciacCarnevale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

"Il viaggio che diventa memoria, per non dimenticare": si inaugura una mostra fotograficaVenerdì 23 gennaio alle ore 10 all'Auditorium della sede centrale dell'Istituto Comprensivo Statale Di Vittorio, si inaugura una mostra fotografica...

L’Orchestra di Muti entra a Opera. Il legno dei barconi diventa musica: "La bellezza entra nelle carceri"Dai barconi dei migranti al carcere di Opera a Milano, dove gli strumenti musicali sono stati realizzati dai detenuti.

Altri aggiornamenti su Carnevale entra.

Temi più discussi: Carnevale di Viareggio, edizione da record tra incassi storici e satira internazionale; Il Carnevale di Sciacca, l'anteprima del Mandorlo in fiore e Veronica Pivetti: cosa fare nel weekend; Carnevale, carri archiviati. Ora Fano deve rivedere come cambiare la gestione; A Milano non finisce il Carnevale il 17: eventi e idee family fino al 21 febbraio.

Settantaduesimo Carnevale muggesano: confermata la sfilata, si parte alle 13Via libera dalla commissione di venerdì mattina alla sfilata. Dovrebbe soffiare borino, ma le compagnie sono pronte a darsi battaglia a colpi di maschere, witz e i temi di attualità ... triesteprima.it

Carnevale nel Cilento: ecco tutti gli appuntamentiIl Carnevale nel Cilento, nel Vallo di Diano, negli Alburni e nella Piana del Sele torna a trasformare il territorio in un grande mosaico di feste, sfilate e tradizioni popolari ... infocilento.it

Luco dei Marsi entra nel vivo: al via il Carnevale Marsicano 2026 https://www.terremarsicane.it/luco-dei-marsi-entra-nel-vivo-al-via-il-carnevale-marsicano-2026/ #Attualità #LucodeiMarsi #Ultimora #carnevale #lucodeimarsi #Redazione - facebook.com facebook