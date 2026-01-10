L’Orchestra di Muti entra a Opera Il legno dei barconi diventa musica | La bellezza entra nelle carceri

L’Orchestra di Muti entra a Opera, portando la musica tra le mura del carcere milanese. I strumenti, realizzati dai detenuti utilizzando materiali come il legno dei barconi dei migranti, rappresentano un ponte tra arte, speranza e reinserimento. Un progetto che trasforma il legno in musica, dimostrando come la creatività possa favorire percorsi di riabilitazione e dialogo sociale.

Dai barconi dei migranti al carcere di Opera a Milano, dove gli strumenti musicali sono stati realizzati dai detenuti. Dopo i concerti a Lampedusa e Ravenna nel 2024, il maestro Riccardo Muti e la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini arrivano oggi nel carcere milanese grazie alla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e al suo progetto “Metamorfosi“. Violini, viole e violoncelli sono stati realizzati dai detenuti nei laboratori di liuteria e falegnameria con i legni delle barche dei migranti nell’ambito di un percorso iniziato, all’interno del carcere, nel 2012. Oggi sono diventati un potente simbolo di speranza e rinascita e strumenti di un’orchestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

