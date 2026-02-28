Il cantiere che cambierà via Ticino | Sette piani e non chiamiamole torri

L’altra sera al centro civico San Fruttuoso si è svolto un dibattito tra l’assessore al governo del territorio e i cittadini riguardo al progetto di riqualificazione dell’area tra via Ticino, Tirassegno, Taccona e Lombardia a Monza. Durante l’incontro, si è discusso del nuovo cantiere che prevede la costruzione di un edificio di sette piani, senza definirlo una torre.

Monza, 28 febbraio 2026 – Serrato botta e risposta l’altra sera al centro civico San Fruttuoso sul destino dell’area delle vie Ticino, Tirassegno, Taccona e Lombardia f ra l’assessore al governo del territorio Marco Lamperti e i cittadini. I residenti chiedono di lasciare l’ area a verde libero, evitando qualsiasi consumo di suolo, come polmone di respiro nel traffico della città. L’assessore Lamperti ha fatto un lungo escursus sull’evoluzione delle volumetrie previste per l’area di via Ticino dai tempi del Prg Piccinato del 1971, che immaginava un boom fio a 300mila abitanti per Monza e quindi anche a San Fruttuoso ipotizzava centri direzionali con 3,5 milioni di metri cubi di nuova residenza, in media 350mila metri cubi all’anno, con punte di 800mila nel 1973. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cantiere che cambierà via Ticino: “Sette piani e non chiamiamole torri” Leggi anche: Pedemontana, iniziato il maxi cantiere che cambierà la viabilità in Brianza: che cosa succederà Tre torri da 18 piani, un parco e la ciclabile: ecco il nuovo quartiere che sorgerà tra la Comasina e NovateMilano, 29 dicembre 2025 – Un nuovo complesso residenziale affacciato su un parco a due passi all’estrema periferia nord di Milano, al confine con... Altri aggiornamenti su Ticino. Temi più discussi: Cosa cambia davvero con la Circolare INL n. 1/2026 (e il D.L. 159/2025); Museo del mare, nuovo sopralluogo al cantiere: presente anche il presidente Rizzo; Cantiere legge elettorale, come cambia il Parlamento; Ponte Risorgimento: riapre il cantiere il 23 febbraio. Ecco come cambia la viabilità. Ecco coma cambierà via Alvino: sopralluogo nel cantiereIl nuovo volto di via Alvino. Sparisce il marciapiede dove sono presenti esercizi commerciali e la scalinata che conduce alla chiesa di Santa Maria delle Grazie per fare posto al nuovo basolato che re ... trnews.it Addio buche, arriva la filovia: il piano che trasforma le stradeCantieri a Verona, al via il maxi piano asfalti: ecco come cambia la viabilità da lunedì 23 febbraio su alcune delle arterie più trafficate ... veronaoggi.it Nel parco piemontese del Ticino è tornato il castoro: era assente dalla metà del '500. La presenza del roditore, uno dei più grandi in Europa, confermata dalle immagini delle fototrappole. Lungo fino a un metro e mezzo, pesa anche 30 chili, costruisce dighe e - facebook.com facebook Frontalieri in calo: addio al “bacino florido”, Ticino perde attrattività x.com