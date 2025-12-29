Tra la Comasina e Novate, sorgerà un nuovo quartiere residenziale caratterizzato da tre torri di 18 piani, un parco pubblico e una pista ciclabile. Situato all’estrema periferia nord di Milano, il complesso offrirà soluzioni abitative moderne a breve distanza dalla fermata della metropolitana M3. Questa realizzazione mira a integrare spazi verdi e infrastrutture di mobilità sostenibile, contribuendo allo sviluppo urbanistico della zona.

Milano, 29 dicembre 2025 – Un nuovo complesso residenziale affacciato su un parco a due passi all’estrema periferia nord di Milano, al confine con Novate, a pochi passi dalla fermata Comasina della metropolitana M3. Nell’ex distretto militare di Baggio il più grande parco urbano di Milano e 700 appartamenti a prezzi calmierati È quanto prevede il Piano Attuativo PA8 adottato dalla Giunta comunale, relativo alla zona di via Novate nel Municipio 9. Un’area di oltre 47.500 metri quadrati di superficie complessiva, compresa tra la via Novate a nord e il Quartiere Comasina a sud. L’ex Ansaldo liberato dai laboratori della Scala: pronto il masterplan del Rainbow Center dedicato ai diritti Lgbtq L’area si compone di due zone affiancate di metratura quasi pari, uno di proprietà della società Redo Sgr (che sarà protagonista in città di grandi operazioni di rigenerazione, come quella che riguarderà le palazzine Liberty di viale Campania e lo scalo Greco-Breda ) e l’altro già di proprietà comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre torri da 18 piani, un parco e la ciclabile: ecco il nuovo quartiere che sorgerà tra la Comasina e Novate

