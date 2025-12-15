Bundesliga | il Mainz ferma la corsa del Bayern ma i bavaresi allungano a +9 in classifica

Il 15 dicembre 2025, nella Bundesliga, il Mainz ha fermato la corsa del Bayern, ma i bavaresi hanno comunque ampliato il proprio vantaggio in classifica. Nonostante l'opportunità di ridurre il divario, le inseguitrici non sono riuscite a sfruttare l'occasione, e il Bayern ha consolidato la sua posizione al vertice del campionato.

Berlino (Germania) 15 dicembre 2025 - Poteva essere una chance per le inseguitrici di rosicchiare punti e invece il Bayern allunga ancor di più in classifica. Nonostante il loro secondo pari stagionale nel più classico testa-coda di campionato contro il Mainz, i bavaresi allungano in classifica a +9, approfittando del ko a Berlino del Lipsia. Fermato sul pari anche il Dortmund a Friburgo, ai gialloneri non riesce il sorpasso in seconda posizione in classifica. Dietro vittoria preziosissima del St. Pauli nello scontro diretto contro l'Heidenheim, mentre in zona Champions provano ad agganciare il trenino del secondo posto.

