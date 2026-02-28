Il bacio tra Levante e Gaia è stato censurato? La cantante in gara e il regista di Sanremo 2026 fanno chiarezza

Recentemente si è parlato di un bacio tra Levante e Gaia durante una manifestazione musicale, portando a dubbi sulla sua eventuale censura. La cantante in gara e il regista di Sanremo 2026 sono intervenuti per chiarire la situazione, spiegando i dettagli di quanto accaduto e le decisioni prese in merito. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media.

Dopo il bacio con Gaia sul palco di Sanremo 2026 durante la serata dei duetti, Levante fa chiarezza e interviene il regista. Ieri sera durante la serata delle cover a Sanremo 2026, i 30 Big in gara si sono particolarmente divertiti e scatenati. Uno dei momenti più intensi e chiacchierati è stato senza dubbio quello che ha visto protagoniste Levante e Gaia. La prima, in gara con “Sei tu”, ha coinvolto la collega per la quarta puntata del Festival e riproporre insieme, “I maschi” di Gianna Nannini. Levante e Gaia hanno letteralmente infiammato il palco con la loro performance, diventando virali in pochi istanti sui social. Ma ciò che ha attirato l’attenzione non è stata solo l’esibizione di per sé, ma anche il fatto che il momento finale, quando a sorpresa Levante ha dato un bacio a Gaia c’e stato un cambio di inquadratura netto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Levante e Gaia, il bacio censurato dalla Rai? Il regista nega: «Mi sarebbe piaciuto riprenderlo». E loro (fuori) lo rifanno«Perché la Rai ha censurato il bacio tra Levante e Gaia?». È questa la domanda che sta inondando i social dopo l'esibizione delle due cantanti, che ... leggo.it

Perché il bacio tra Levante e Gaia non era censurato secondo la RaiIl bacio tra Levante e Gaia all'Ariston ha scatenato discussioni: la Rai e il regista spiegano che si è trattato di una decisione di regia legata alle prove e alle regole social ... notizie.it

