Il bacio tra Levante e Gaia censurato dalla Rai fa impazzire la Pausini | C’è dell’amore qui

Durante un evento televisivo, Levante e Gaia sono stati protagonisti di un bacio che è stato successivamente censurato dalla Rai. L’episodio ha suscitato reazioni, tra cui quella della cantante Pausini, che ha commentato l’evento sottolineando la presenza di sentimenti autentici. L’esibizione ha visto anche un abbraccio, che si è trasformato in un gesto di affetto, con una regia che ha cambiato improvvisamente inquadratura durante la performance.

Un’ esibizione intensa, un abbraccio che si trasforma in un gesto d’affetto e una regia che cambia improvvisamente inquadratura. È bastato questo per accendere il dibattito su uno dei momenti più discussi della serata cover di Sanremo 2026. Protagoniste Levante e Gaia, impegnate in un duetto sulle note graffianti de “ I Maschi ”, storico brano del 1987 di Gianna Nannini. La performance è stata caratterizzata da un’intesa evidente. Le due artiste non si sono limitate a cantare: si sono cercate, avvicinate, sostenute in un corpo a corpo vocale e scenico che ha coinvolto il pubblico dell’Ariston. Al termine del brano, l’energia accumulata si è tradotta in un contatto ravvicinato, culminato in quello che è sembrato a molti spettatori un vero e proprio bacio sulla bocca. 🔗 Leggi su Screenworld.it

