Durante una serata dedicata a cover e duetti, le cantanti Levante e Gaia si sono avvicinate e si sono scambiate un bacio saffico, che però non è stato inquadrato dalla Rai. In quella stessa occasione, Pausini ha commentato che si percepiva dell’amore tra loro. Le due artiste sono state viste anche in un abbraccio, mentre si esibivano davanti al pubblico.

Durante la serata delle cover, di venerdì 27 febbraio, sul palco dell'Ariston si è vista adrenalina pura e chimica. Levante si è esibita con Gaia in un appassionato duetto sulle note graffianti de I Maschi, il capolavoro di Gianna Nannini del 1987. Le due artiste non hanno solo cantato: sono letteralmente entrate in risonanza, si sono cercate e trovate, in un corpo a corpo vocale e fisico che ha tolto il fiato al pubblico in sala e a casa. Un'intesa magnetica culminata in un contatto così ravvicinato da sembrare quasi un bacio sulla bocca Un bacio che, tuttavia, la regia ha deciso di mostrare da lontano, anzi da lontanissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Levante e Gaia, ecco il bacio saffico (non inquadrato dalla Rai). Pausini: "C'è dell'amore qui"

Levante e Gaia, ecco il bacio saffico. Laura Pausini: "C'è dell'amore qui"Durante la serata delle cover, di venerdì 27 febbraio, sul palco dell'Ariston si è vista adrenalina pura e chimica.

Il bacio Levante-Gaia “censurato” dalla Rai, è polemica sui social. E le foto del primo piano diventano viraliSanremo, 27 febbraio 2026 – È già polemica in questa quarta serata del Festival di Sanremo 2026: al termine dell'esibizione di Levante e Gaia con la...

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Pop & Jazz: Levante, Fabrizio Bosso e Alba Parietti ecco i torinesi che scalano l’Ariston; Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander; Chi è Levante: il vero nome, chi è il compagno, e come si chiama la figlia?; Festival di Sanremo 2026: come vestiranno i cantanti? Abbiamo intervistato tutti gli stylist degli artisti in gara: ecco tutte le anteprime in esclusiva.

Levante e Gaia, ecco il bacio saffico (non inquadrato dalla Rai). Pausini: C'è dell'amore quiDurante la serata delle cover e dei duetti, le due artiste si sono lasciate andare ad un abbraccio decisamente caloroso ... msn.com

Sanremo 2026, Levante e Gaia si baciano sul palco ma la regia allontana l’inquadraturaLe due cantanti si sono scambiate un bacio sulle labbra al termine della loro performance di I maschi di Gianna Nannini ... ilfattoquotidiano.it

Dai famo un po’ le lesbiche che fa tanto libere e senza pregiudizi #levante #gaia #Sanremo2026 #duetti - facebook.com facebook

Con noi al telefono c'è #Levante dopo il duetto con #GAIA #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com