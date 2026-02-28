Il 28 febbraio 2026, sei pianeti del Sistema Solare saranno visibili allineati nel cielo subito dopo il tramonto. L’evento si verificherà di sera, offrendo un’occasione unica per osservare questo spettacolo astronomico. L’allineamento sarà visibile a occhio nudo e durerà poche ore, rendendo possibile ammirare questa configurazione speciale del cielo serale.

Circa un'ora dopo il tramonto si potrà osservare, in luoghi non inquinati dalla luce artificiale, l'allineamento di sei pianeti. Ecco come funziona Sabato 28 febbraio 2026, il cielo offrirà un evento astronomico imperdibile: l'allineamento di sei pianeti del Sistema Solare osservabile subito dopo il tramonto. Come riporta Adnkronos, geometricamente l'allineamento non sarà una linea perfetta ma una concentrazione di pianeti lungo il piano dell'eclittica, ossia la traiettoria immaginaria in cui si muovono i pianeti, la Luna e il Sole. L'ultimo allineamento perfettamente geometrico è stato registrato il 10 marzo 1982, quando tutti i pianeti si trovavano entro circa 95°.

© Ilfattoquotidiano.it - Il 28 febbraio sei pianeti perfettamente allineati in cielo: ecco quando e come ammirare questo spettacolo astronomico unico

