Eclissi solare del 17 febbraio | ecco a che ora e dove ammirare lo spettacolo astronomico

Il cielo si oscura oggi, 17 febbraio 2026, a causa di un’eclissi solare anulare che interessa alcune zone del mondo. L’evento si verifica quando il Sole, la Luna e la Terra si allineano, creando un bellissimo anello di fuoco visibile in specifiche aree. Chi si trova nelle regioni interessate potrà osservare questo spettacolo, che durerà circa dieci minuti. La fascia di visibilità si estende principalmente su alcune parti dell’Africa e dell’America Centrale.

Uno spettacolo di fuoco e ombra nei cieli più remoti del pianeta. Oggi, martedì 17 febbraio 2026, si verifica un’eclissi solare anulare, un evento astronomico suggestivo che regalerà, a chi si trova alle giuste latitudini, la visione del celebre “anello di fuoco”. La Luna si interporrà tra la Terra e il Sole, ma senza oscurarlo completamente, lasciando visibile un bordo luminoso che circonderà la sagoma nera del satellite. Dove e quando si vede: dal Sud America al Madagascar. La visibilità del fenomeno è strettamente legata alla posizione geografica e questa volta il “teatro” dell’eclissi è prevalentemente l’emisfero australe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

