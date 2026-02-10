Il 28 febbraio ci sarà un allineamento con sei pianeti? Cosa vedremo davvero nel cielo d'Italia

La notte tra il 27 e il 28 febbraio, molti italiani guarderanno in alto sperando di vedere l’allineamento di sei pianeti. In realtà, si tratta di un fenomeno che si verifica raramente, ma non è così spettacolare come si racconta. Gli esperti spiegano che sarà possibile osservare alcuni pianeti vicini al tramonto, ma non un vero e proprio allineamento visibile a occhio nudo. Per chi si aspetta un evento da film di fantascienza, resterà deluso: niente di incredibile, solo un cielo un po’ più ricco del solito.

Si parla molto di un "allineamento planetario" con sei pianeti la sera di sabato 28 febbraio 2026. Cosa c'è di vero e cosa vedremo davvero nei cieli italiani.

