Ignora l’alt fuga da film per le strade

Durante un controllo di routine lungo le strade di Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno fermato un uomo di 25 anni residente a Sant’Elpidio a Mare. L’individuo ha ignorato l’alt e ha tentato di scappare, dando il via a un inseguimento che si è concluso con la sua denuncia. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi dell’episodio o sulle eventuali conseguenze.

Nei giorni scorsi, durante una normale attività di controllo e prevenzione stradale, i carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato un uomo di 25 anni, residente a Sant’Elpidio a Mare. Il ragazzo in orario notturno, alla guida della propria autovettura con a bordo un passeggero non ha ottemperato all’alt impostogli dai militari: il 25enne, nel tentativo di fuggire ha tenuto una condotta di guida pericolosa zigzagando tra le auto in transito allorché, raggiunto in corso Garibaldi del comune di Sant’Elpidio a Mare, ha abbandonato il veicolo ma è stato prontamente bloccato dai militari mentre il passeggero che era con lui ha fatto perdere le tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

