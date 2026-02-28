Ignora l’alt fuga da film per le strade

Da ilrestodelcarlino.it 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo di routine lungo le strade di Porto Sant’Elpidio, i carabinieri hanno fermato un uomo di 25 anni residente a Sant’Elpidio a Mare. L’individuo ha ignorato l’alt e ha tentato di scappare, dando il via a un inseguimento che si è concluso con la sua denuncia. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi dell’episodio o sulle eventuali conseguenze.

Nei giorni scorsi, durante una normale attività di controllo e prevenzione stradale, i carabinieri della stazione di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato un uomo di 25 anni, residente a Sant’Elpidio a Mare. Il ragazzo in orario notturno, alla guida della propria autovettura con a bordo un passeggero non ha ottemperato all’alt impostogli dai militari: il 25enne, nel tentativo di fuggire ha tenuto una condotta di guida pericolosa zigzagando tra le auto in transito allorché, raggiunto in corso Garibaldi del comune di Sant’Elpidio a Mare, ha abbandonato il veicolo ma è stato prontamente bloccato dai militari mentre il passeggero che era con lui ha fatto perdere le tracce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ignora l8217alt fuga da film per le strade
© Ilrestodelcarlino.it - Ignora l’alt, fuga da film per le strade

Ignora l'alt e si dà alla fuga contromano: in auto nascondeva la drogaPrato, 19 gennaio 2026 - Ignora l'alt e si dà alla fuga con l'auto piena di droga.

Alt ignorato e fuga ad alta velocità: auto si schianta durante l'inseguimento da film, un arresto e un uomo in fugaInseguimento da film poliziesco nella nottata tra sabato e domenica tra il Riminese e il Cesenate, culminato con l'arresto di un uomo.

Ali finally sat behind the wheel… Maryam’s tears of joy were visible!

Video Ali finally sat behind the wheel… Maryam’s tears of joy were visible! ??

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ignora.

Temi più discussi: Ignora l’alt, fuga da film per le strade; Provano a rubare in quattro negozi nella zona della Fiera, scatta l’inseguimento: tre arresti; Inseguimento a folle velocità nella notte; Inseguimento da film nel centro di Oria: motociclista ignora l'alt e semina i carabinieri, ma è stato riconosciuto e sarà denunciato.

Ignora l'alt e si dà alla fuga contromano: in auto nascondeva la drogaPrato, 19 gennaio 2026 - Ignora l'alt e si dà alla fuga con l'auto piena di droga. Secondo quanto ricostruito, sabato pomeriggio in via Filzi una pattuglia del reparto territoriale ha intimato l'alt ... lanazione.it

Ignora l’alt, accelera e provoca un incidente: alla guida un 14enne a bordo di un'auto a noleggio rubataL'episodio in via Tuscolana, dopo la fuga il minorenne alla guida ha tamponato una macchina in fila al semaforo rosso Accelera all’alt dei carabinieri e si schianta contro un’auto in fila al semaforo. leggo.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.