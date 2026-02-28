I vigili del fuoco del lodigiano festeggiano i trent’anni di attività con una celebrazione. Nel 2025 hanno portato a termine complessivamente 2.768 interventi sul territorio. L’attività si è concentrata su diversi tipi di emergenze, coinvolgendo squadre e attrezzature dedicate. La giornata è stata dedicata a ricordare il ruolo svolto e l’impegno quotidiano di tutto il personale.

Sono stati 2.768 gli interventi complessivi effettuati nel 2025 dai vigili del fuoco lodigiani. Di questi 744 sono stati soccorsi e salvataggi, 438 soccorsi per incendi ed esplosioni, 351 per incidenti stradali, 193 per danni d’acqua, 163 dissesti statici, 21 recuperi, 10 fuoriuscite e dispersioni, e una emergenza protezione civile. Poi ci sono state 87 chiamate con interventi rivelatisi non più necessari, 18 falsi allarme e 742 uscite catalogate come “altro”. I numeri sono stati snocciolati ieri mattina nell’ambito della duplice festa, per l’ 87° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il 30° anniversario della nascita del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi che si è celebrata dalle 10 al Comando di viale Piacenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I vigili del fuoco fanno festa . Trent’anni di comando lodigiano: "A cuore l’incolumità di tutti"

