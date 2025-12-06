La Corte Suprema degli Stati Uniti valuterà la costituzionalità dell’ordine esecutivo di Trump che elimina lo ius soli
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annunciato che valuterà la costituzionalità dell’ordine esecutivo attraverso il quale Donald Trump ha di fatto eliminato lo “ius soli” per i figli di immigrati irregolari. I giudici non hanno fornito delle tempistiche precise a riguardo, ma la discussione dovrebbe avere inizio nei prossimi mesi, e la decisione finale arriverà probabilmente nel corso dell’estate. L’ordine di Donald Trump contro lo ius soli. L’ordine è stato il primo provvedimento sull’immigrazione del presidente, firmato subito dopo il suo insediamento alla Casa Bianca. La misura è stata molto contestata e, almeno per il momento, non è ancora entrata in vigore. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
