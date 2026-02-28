Il gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena, con Fulvia Fabbri e Stefano Soldati, ha visitato la Stamperia Pascucci di Gambettola, celebrando i duecento anni di attività dell’azienda. La visita è stata accompagnata dal segretario Stefano Bernacci e dal vicesegretario Riccardo Cappelli. La Stamperia Pascucci è un’azienda storica con una lunga tradizione nel settore.

Duecento anni di storia per la Stamperia Pascucci di Gambettola sono stati omaggiati dalla visita del Gruppo di Presidenza di Confartigianato Cesena – con Fulvia Fabbri e Stefano Soldati – accompagnati dal segretario Stefano Bernacci e dal vicesegretario Riccardo Cappelli. I fratelli Riccardo e Giuseppe Pascucci, coadiuvati nella loro attività dai figli Matteo e Veronica, hanno accolto la delegazione mostrando i laboratori e le lavorazioni delle tele stampate a mano che da due secoli portano alto il nome della Romagna nel mondo. Tra mazzuoli, stampi in legno di pero e colori naturali, prendono vita tende, coperte, tovaglie, grembiuli, arazzi, sciarpe e pannelli artistici, con motivi che spaziano dai tralci e pigne ai fiori e animali, secondo una tradizione rinascimentale di precisione e bellezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I vertici di Confartigianato Cesena in visita alla Stamperia Pascucci

