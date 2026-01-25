Camera di Commercio Battistini in visita alla Stamperia Pascucci

Il presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, ha visitato la Stamperia Pascucci di Gambettola, accompagnato dal sindaco e dalla giunta. Fondata nel 1826, l’azienda rappresenta un’eccellenza artigianale nella stampa a mano su tela, preservando una tradizione storica e culturale della regione. La visita ha sottolineato l’importanza delle attività artigianali nel patrimonio economico e identitario della Romagna.

Il presidente della Camera di commercio della Romagna Carlo Battistini, accompagnato dal sindaco e dalla giunta, ha fatto visita all'antica Stamperia Pascucci di Gambettola, attività artigianale eccellenza nel suo campo: dal 1826 custodisce l'arte della stampa a mano su tela, simbolo dell' identità romagnola nel mondo. Un'occasione per testimoniare l'importanza di un'impresa che quest'anno taglia lo straordinario traguardo del bicentenario. La Stamperia Pascucci non produce semplici oggetti, ma simboli che raccontano un popolo meglio di mille parole: dalle tovaglie ai teli stampati a mano presenti in tutte le case, ogni manufatto è memoria, identità e cultura popolare diffusa.

