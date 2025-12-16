antica stamperia pascucci e cesena sempre insieme

L'Antica Stamperia Pascucci di Gambettola, prossima a celebrare i 200 anni di attività, annuncia una collaborazione con il Cesena FC. Questo sodalizio intende valorizzare le eccellenze del territorio attraverso una serie di iniziative, rafforzando il legame tra tradizione artigiana e passione sportiva in vista di un importante traguardo.

Dall’incontro tra una delegazione dell’ Antica Stamperia Pascucci di Gambettola, che nel 2026 celebrerà i duecento anni di ininterrotta attività artigiana nella stampa a mano su tela, e la dirigenza del Cesena Fc, nasce una collaborazione che, proprio in occasione di questo importante anniversario, darà vita a una serie di iniziative dedicate alla valorizzazione di due grandi e amate eccellenze del territorio. La prima, simbolica e significativa iniziativa si è svolta sabato 13 dicembre, quando nel prepartita la Stamperia Pascucci ha donato due gagliardetti realizzati e stampati a mano direttamente ai dirigenti delle due società, Cesena Fc e Mantova 1911. Ilrestodelcarlino.it

Estratto del video in bianco e nero sull'antica stamperia Pascucci

